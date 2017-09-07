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Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu.

Spor / 07 Eylül 2017 Perşembe 11:34
Beşiktaş'ın maç saatleri belli oldu!

Grubun ilk maçında 13 Eylül'de Porto ile Estadio do Dragao stadında karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maçı TSİ 21:45'te başlayacak.

Beşiktaş'ın geri kalan maçları ise şu şekilde;

26 Eylül 2017 Beşiktaş - Leipzig Vodafone Park TSİ 21:45
17 Ekim 2017 Monaco - Beşiktaş Stade Louis II TSİ 21:45
1 Kasım 2017 Beşiktaş - Monaco Vodafone Park TSİ 20:00
21 Kasım 2017 Beşiktaş - Porto Vodafone Park TSİ 20:00
6 Aralık 2017 Leipzig - Beşiktaş Redbull Arena TSİ 22:45

VodafonePortoBeşiktaşMonaco


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