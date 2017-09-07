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Bafetimbi Gomis: Kadıköy'e hesap kapatmaya gideriz

Fenerbahçe deplasmanından en son 22 Aralık 1999'da 3 puanla dönen Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sene evlerinde oynayacakları ilk maçı kazanıp, Kadıköy'e de 'hesap kapatmak' için gitmek istediklerini söyledi.

Spor / 07 Eylül 2017 Perşembe 14:48
Bafetimbi Gomis: Kadıköy'e hesap kapatmaya gideriz

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Bafetimbi Gomis, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. 

Eski takımı Marsilya ve yeni takımı Galatasaray'ı karşılaştıran Gomis, iki takımın mentalite olarak aynı olduğunu ancak sarı-kırmızılı taraftarların stadyumda 2-3 kat daha baskılı bir atmosfer yarattığının altını çizdi.

Fransız futbolcu ayrıca bir 'sosyal medya fenomeninin' kendisine yönelik ırkçı söylemiyle ilgili de 'Böyle bir şeyi daha önce yaşamamıştım. Beklemiyordum da. Ancak Galatasaray taraftarının desteği çok hoşuma gitti' yorumunu yaptı.
 
Fenerbahçe deplasmanından en son 22 Aralık 1999'da 3 puanla dönen Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sene evlerinde oynayacakları ilk maçı kazanıp, Kadıköy'e de 'hesap kapatmak' için gitmek istediklerini söyledi.







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