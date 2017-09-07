Aziz Yıldırım, kalp krizi geçirdiğine dair iddiaları yalanladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, resmi internet sitesinden sosyal medyada yer alan, "Aziz Yıldırım kalp krizi geçirdi" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.
"Bazı twitter hesaplarında, kalp krizi geçirdiğim yönünde yalan bilgiler yer almaktadır.
Böyle birşey yoktur. Ailelerimiz ve sevenlerimizi endişe içine sokan, hakkımda bu tarz yalan bilgiler yayan bu tarz hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"