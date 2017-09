Antalyaspor Eto'o kararını verdi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, A Spor canlı yayınında Samuel Eto'o krizi ile ilgili konuştu ve oyuncunun takımda kalacağını belirtirken, disiplinsiz hareketleri devam etmesi durumunda en ağır cezayı vereceklerini söyledi.



Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ismi anılan oyuncu için teklif olmadığını vurgulayan Öztürk, "Teklif gelmedi, teklif gelse de, kulübü çok tatmin edici bir teklif olur, o zaman bakarız. Tekliften ziyade, önemli olan kulübün gidişatı ve oyuncunun bunu anlamadı. Oyuncu ile tekrar görüşme gibi bir düşüncemiz de yok. Her arıza yapan oyuncunun kontratını tekrar değerlendirmeye kalksanız, işin içinden çıkamazsınız" dedi.



"ANTALYASPOR'A BORÇLU HİSSETMESİ LAZIM"



Antalyaspor Başkanı, Eto'o'nun istediği gibi ayrılamayacağını belirtirken, "Önemli olan kulübün ve oyuncunun ne istediği. Kulüp burada bir şeye izin vermediği şekilde, oyuncunun başka kulüple anlaşması söz konusu değil. Oyuncu kafasına göre gidiyorum deyince, tamam, kollarını sallayarak gitsin diye bizim bir düşüncemiz yok. Ayrılık olacaksa, Antalyaspor'un faydasına bir ayrılık olacaksa kabul ederiz. Kulübün tatmin olacağı şekilde olur. Oyuncu, değer verilen bir oyuncu. Bu şehir bağrına bastı, parasını aldı, ama son yaptığı açıklamalar talihsizlik. Antalyaspor'a, Antalya'ya ve takım arkadaşlarına saygısızlık etti. Bu performansı sergilemesini sağlayan Antalyaspor'a borçlu hissetmesi lazımdı kendini ve saygı göstermesi lazımdı. Kendisine bu yatırımı yapan kulüptü. Son 3 kulübüne baktığımızda Chelsea, Everton ve Sampdoria'da performansı düşerken, bu kulüp son kontratlarına göre iyi rakamlarla 3 yıllık bir sözleşme önermiştir. Bu kulübün adı Antalyaspor, Eto'ospor değil. Hiç kimse kulüpten büyük değildir" diye konuştu.



"GEREKİRSE EN AĞIR CEZAYI VERECEĞİZ"



Eto'o'nun maaşını yükseltmek adına böyle bir şey yaptığını kaydeden idareci, "Oyuncunun saygı derken ima ettiği şey belli. Kulübün haklarını savunmak her şeyden önemli. Kulübün bir onuru vardır, bunu doğru şekilde korumak lazım. Eto'o'nun 1 yıl daha sözleşmesi var, bu şehir doğru şekilde performansını sergilediğinde ve kulübe bakışını değiştirdiğinde, bu kulüp onu kucaklamaya hazır. Hata yaptı, ben onun mahçup olacağını düşünüyorum. Bu süreçte inşallah performansı gelecektir. Aldığı maaşın değeri budur. Her futbolcu itiraz ettiğinde maaşını arttıran bir başkan profili çizmek istemiyorum. Saygısız davranışlarını sürdürürse, menajerinden tehditvari bir yaklaşım vardı, en ağır cezayı vereceğiz" sözlerini kullandı.