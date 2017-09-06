TFF Başkanı Demirören: 'Kazanmak zorundayız'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, öncelikle A Milli Basketbol Takımı'nı kutladığını ifade etti.



Demirören, "Dünya Şampiyonası elemelerinde kimler kazandı onları merak ediyorum. Darısı da bizim başımıza inşallah çifte bayramı beraber yaşarız." diye konuştu.



Türkiye-Hırvatistan maçının iyi geçtiğini söyleyen Demirören, şunları kaydetti:



"İyi bir takımdı. Zor bir takıma karşı kazandık. Biz artık bundan sonraki maçlarımızı kazanmak zorundayız. Ona bakacağız. Başta valimiz olmak üzere Eskişehir halkına teşekkür ediyoruz. 90 dakika boyunca çok güzel bir futbol seyircisi örneği gösterdiler. İlk maçı oynadığımız zaman biz bunu gördük Eskişehir'de. İzlanda maçı da Eskişehir'de olacak. Aynı seyirciyi yine bekliyoruz."