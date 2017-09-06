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Şener Özbayraklı'dan Emre açıklaması! Küfür...

Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Şener Özbayraklı, Emre Belözoğlu’nun Ukrayna ile oynanan maçta kendisine küfür ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Spor / 06 Eylül 2017 Çarşamba 15:35
Şener Özbayraklı'dan Emre açıklaması! Küfür...

Şener Özbayraklı, Ukrayna maçında yaşanan bir pozisyon sonrası Emre Belözoğlu’nun kendisine küfür ettiği yönündeki haberleri yalanladı. Emre Belözoğlu ile konuştuklarını belirten milli futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"Basında Emre Abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım. Saygıdeğer basının konuyu gündeme getirmesinin akabinde şahsıma bugüne kadar milli takıma vermiş olduğum emek ve onuruma yönelen çirkin sözlerin söylenip söylenmediğini Emre Kaptan’a sorduğumda şahsıma küfür etmediğini, küfür etmesinin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Kamuoyuna ve sevenlerime saygıyla duyurulur."

Emre'den Şener'e şok küfür

Emre BelözoğluUkraynaMilli Futbolcu


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