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Nuri Şahin: Böyle bir maçı alıp play-off'lara gidememek olmaz

"Taktiksel anlamda son zamanlarda oynadığımız en iyi maçtı"

Spor / 06 Eylül 2017 Çarşamba 00:13
Nuri Şahin: Böyle bir maçı alıp play-off'lara gidememek olmaz

Uzun bir aradan sonra Milli Takım formasıyla sahaya çıkan ve performansıyla beğeni toplayan Nuri Şahin, Hırvatistan galibiyetinin ardından 'Böyle bir maçı alıp play-off'lara gidememek olmaz' diye konuştu.

Karşılaşmayı, 'Taktiksel anlamda son zamanlarda oynadığımız en iyi maçtı' sözleriyle yorumlayan Nuri, galibiyeti hak ettiklerinin altını çizdi.

Nuri Şahin, maç sonu yayıncı kuruluşa şöyle konuştu:

'Hocamız inanılmaz çok toplantı yapıyor. Bazen çok da sürüyor, insan biraz sıkılıyor. Böyle maçlardan önce çok önemli o toplantılar, bu seviyede lay lay lom oynanmaz. Taktiksel anlamda üst düzey oynamak gerekiyor, onu yaptık. Sonlara doğru hak ettiğimiz golü bulduk.

Hırvatistan da çok pozisyona girdi, çok üst düzey bir takımlar. Önümüzdeki 2 maçı mecbur almamız lazım. En kötü ihtimalle play-off'lara gideceğimizi düşünüyorum. Böyle bir maçı alıp da play-off'lara gidememek olmaz.

'Taktiksel olarak en iyi maçımızdı'

Mağlubiyetlerde en çok üzülen biz oluyoruz. Türkiye, futbol ülkesi olarak çok zor bir ülke. Türkiye'de futbol oynamak kolay değil, futbolcuların da çok büyük hataları var ama biz Ukrayna maçından sonra çok üzüldük. Sonra bu maça odaklandık, iyi de odaklandık.

Taktiksel anlamda son zamanlarda oynadığımız en iyi maçtı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.

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