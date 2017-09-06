İtalya İsrail'e şans tanımadı!

G grubunda İtalya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede gök mavililer İsrail'i tek golle mağlup etti ve grupta İspanya'yı takibini sürdürdü.



Mücadelede uzun süre gol bulmakta zorlanan ev sahibi ekip, 53. dakikada Lazio'lu yıldızı Ciro Immobile'nin ayağından bulduğu golle öne geçti ve maçı bu skorla bitirerek galibiyete uzandı.



Bu sonuçla beraber son 5 maçta 4 galibiyet alan İtalya puanını 19'a yükseltti ve lider İspanya'nın ardından 2.'likteki yerini korudu. Bu mağlubiyetle birlikte 9 puanda kalan İsrail ise grupta Arnavutluk'un ardından 4. sırada kaldı.









