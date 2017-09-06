Beyaz Gazete Ana Sayfa

İtalya İsrail'e şans tanımadı!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda kendi evinde İsrail'i konuk eden İtalya, çok zorlandığı maçta galibiyete tek golle ulaştı.

Spor / 06 Eylül 2017 Çarşamba 02:49
İtalya İsrail'e şans tanımadı!

G grubunda İtalya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelede gök mavililer İsrail'i tek golle mağlup etti ve grupta İspanya'yı takibini sürdürdü.

Mücadelede uzun süre gol bulmakta zorlanan ev sahibi ekip, 53. dakikada Lazio'lu yıldızı Ciro Immobile'nin ayağından bulduğu golle öne geçti ve maçı bu skorla bitirerek galibiyete uzandı.

Bu sonuçla beraber son 5 maçta 4 galibiyet alan İtalya puanını 19'a yükseltti ve lider İspanya'nın ardından 2.'likteki yerini korudu. Bu mağlubiyetle birlikte 9 puanda kalan İsrail ise grupta Arnavutluk'un ardından 4. sırada kaldı.




LazioİsrailArnavutlukİspanyaİtalya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar