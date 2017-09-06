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İspanya attıkça attı: 8-0

Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri G grubunda Liechtenstein ile karşı karşıya gelen İspanya farklı şekilde galibiyete uzandı.

Spor / 06 Eylül 2017 Çarşamba 02:47
İspanya attıkça attı: 8-0

Liechtenstein'ın ev sahipliğinde oynanan G grubu mücadelesinde zayıf rakibine şans tanımayan İspanya, 8-0'lık rahat bir galibiyete uzandı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

3. dakikada gol perdesini Sergio Ramos'un golüyle açan İspanya 15 ve 54'te Morata, 16'da Isco, 39'da David Silva ile 51. ve 63. dakikalarda Iago Aspas'ın ayağından bulduğu goller ve 89. dakikada Liechtenstein'ın kendi kalesine attığı golle maçtan 8-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla İspanya puanını 22'ye çıkartıp grup liderliğini sürdürürken 8. maçlar sonucunda Liechtenstein henüz puanla tanışamadı ve grubun son sırasında kaldı.


LiechtensteinKendi KalesineİspanyaDavid SilvaSergio Ramos


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