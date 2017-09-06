Eto'o'nun menajerinden Derin Futbol'a bomba açıklamalar

Antalyaspor' un Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o ile ilgili menajeri Wilfried De Happi birbirinden ilginç iddialarda bulundu. Antalyaspor'un yönetiminin Eto'o'ya karşı sergilediğini tutumun, yıldız oyuncuyu rahatsız ettiğini ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediğini söyledi.



Antalyaspor'un yönetiminin Samuel Eto'o'ya karşı sergilediğini tutumun, yıldız oyuncuyu rahatsız ettiğini ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Wilfried De Happi, geçen sezon transfer sürecinin son gününde Eto'o'nun takımdan ayrılması için süperstar oyuncuya para teklif edildiğini ileri sürdü.



36 yaşındaki Kamerunlu yıldız oyuncu Eto'o'nun sergilenen bu tutum karşısında kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğünü dile getiren De Happi, geçtiğimiz sezon Eto'o'^nun Beşiktaş'a gitmeyi çok istediği söyledi.



ETO'O BEŞİKTAŞ'A GİTMEYİ ÇOK İSTİYORDU



Antalyaspor yönetiminin Beşiktaş'ın isteğine tamam dediğini ancak her gün oyaladıklarını ifaden eden Happi 'Antalyaspor, Eto'o'nun Beşiktaş isteğine tamam dedi ama her gün oyaladılar. Eto'o, Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi ve taraftarı için gitmek istiyordu. Hatta Beşiktaş daha az para veriyordu. Antalyaspor o kadar oyaladı ki, Beşiktaş arayınca 'Neden arıyorsunuz' diyorlardı hatta.ntalyaspor'un bu kadar oyalamasının ardından Beşiktaş ise son gün aynı teklifi yapmadı. Transfer gerçekleşmedi.Eto'o Beşiktaş'a gitmemi istemiyorsanız ücretimi arttırın dedi. Antalyaspor da sözleşmede iyileştirme yaptı.' dedi.



FENERBAHÇE İLGİLENİYOR



Happi Fenerbahçe'nin de Eto'o ile ilgilendiğini söylerken, Fenerbahçe ayptığı açıklamayla bu iddiayı yalanlamıştı.



