Cenk Tosun: Alışkın olmadığım bir pozisyonda…

Dünya Kupası yolunda çok kritik 3 puanı kazandıran golü atan Cenk Tosun, Hırvatistan galibiyeti sonrasında konuştu. Golcü oyuncu ilk yarıdaki etkisiz oyununu sağ kanatta oynamasına bağlarken, Dünya Kupası için kalan 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.



Cenk Tosun'un sözleri şöyle;



“İlk yarıda alışkın olmadığım bir pozisyonda, açıkta oynadım! Rakip beki çıkartmamaya çalıştım. İkinci yarıda da Burak ağabey ile gol atmaya çalıştık ve bunu da başardık. Sahada taktik savaşı vardı. Rakip de çok iyi bir takım. Bütün takımı kutluyorum. Son iki maçı alırsak lider bile olabiliyoruz. Gelecek aydaki İzlanda ve Finlandiya maçları çok çok önemli.

Biz gerçekten artık Ukrayna maçından sonra oturup, Dünya Kupası yolunda konuştuk aramızda. Bugünkü gibi savaşırsak son iki maçtan da galibiyetle ayrılıp Dünya Kupası gidebiliriz. Herkes kulüplerinde oynamayabiliyor. Buraya gelip ilk 11 çıkan arkadaşlarımız oluyor. Herkesin kendisini hazır tutması gerekiyor.”