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Arda Turan: Bu ülke için canımız feda

Milli Takım'a kaptan olarak geri dönen Arda Turan, Hırvatistan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Spor / 06 Eylül 2017 Çarşamba 01:09
Arda Turan: Bu ülke için canımız feda

Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından yıldız futbolcu Arda Turan açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

'Eskişehir halkına teşekkür ediyorum. Yeniden bir arada olmak çok güzel. Biz bu ülkenin çocuklarıyız. Bu ülke için canımız feda. Her şey planladığımız gibi gitti. Arkadaşlarımızı ve hocayı tebrik ediyorum. Nuri Şahin uzun bir aranın ardından muhteşem oynadı. Bizler de insanız. Bu formaya aşığız. Bütün şartları zorluyoruz. Halkımız bize güvenince biz de kendimizi yerden yere atıyoruz, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Psikolojik olarak sürekli gol yer miyiz diye düşünüyorduk. İnsanlar inansınlar, bizim hiçbir çıkarımız yok bu işten. Böyle de olacak ömrümüz boyunca.'

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