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Van Persie'den Fenerbahçe'yi şoke eden sözler!

Van Persie, Fenerbahçe kulüp doktorunun sakatlığı hakkında yaptığı açıklama üzerine "Üzülerek söylemek isterim ki sakatlığımla ilgili açıklama benim onayım alınmadan yapıldı" dedi.

Spor / 05 Eylül 2017 Salı 16:34
Van Persie'den Fenerbahçe'yi şoke eden sözler!

Fenerbahçe'de gün içinde ilginç bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe doktoru Burak Kunduracıoğlu, van Persie'nin sol iç yan bağ ve ön çapraz bağlarında sakatlığı olduğunu açıklarken, Hollandalı yıldız bir süre sonra açıklama yaptı ve kendisinden izin alınmadan sakatlığı ile ilgili bilgilendirme yapıldığını iddia etti.

Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu açıklamasında, 'Robin van Persie, Fransa-Hollanda maçında dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda oyuncunun sol iç yan bağ grade 2 ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Robin van Persie'nin tedavisine başlanmıştır' ifadelerini kullandı.

ROBİN VAN PERSIE: 'İZİNSİZ AÇIKLAMA YAPILDI'

Robin van Persie de, sakatlığı ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Van Persie açıklamasında, 'Sakatlığım hakkında yapılan açıklamalar benim iznim ve onayım olmadan yapılmıştır. Şu anda küçük bir diz sakatlığım var ve iyileşme süreci 3 hafta sürecek. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda dizimle ilgili yapılması gereken özel tıbbi müdahalenin son aşamasıdır bu. Bir an önce sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum' ifadelerini kullandı.

Sosyal MedyaFenerbahçeRobin Van Persie


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