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Türkiye - Hırvatistan / CANLI ANLATIM

Dünya Kupası Eleme Grubu’nda bugün rakip Hırvatistan. Rusya hedefi için son üç maça girilirken, Hırvatistan galibiyeti hem umutları korumak hem de bozulan moralleri düzeltmek için fırsat.

Spor / 05 Eylül 2017 Salı 03:20
Türkiye - Hırvatistan / CANLI ANLATIM

Yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna'ya 2-0 yenilen A Milli Takım, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'na gitmek için elindeki son 3 kozu iyi oynamak zorunda… İlk rakip bugün Hırvatistan…

Grupta 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Hırvatlar karşısında en büyük silahımız, Eskişehir'de tüm biletleri çıktığı gibi bitiren 35 bin taraftarımız olacak. 21.45'te başlayan ve TV8'den yayınlanacak mücadeleyi Macar Viktor Kassai yönetiyor.

Hırvatistan maçı öncesi 11 puanı olan Türkiye'nin alacağı galibiyet, İzlanda ve deplasmanda oynayacağı Finlandiya karşılaşmaları öncesi umutları korumayı ve Ukrayna yenilgisiyle bozulan moralleri bir nebze düzeltmeyi sağlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.

SAAT: 21.45
YAYIN: TV8
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEM: Viktor Kassai (Macaristan)
SICAKLIK: 10 derece

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun

Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kalinic

Dünya KupasıMilli TakımHırvatistanFinlandiyaMircea Lucescu


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