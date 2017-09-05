Beyaz Gazete Ana Sayfa

Milliler potada Belçika'yı yendi

A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 78-65 mağlup etti.

Spor / 05 Eylül 2017 Salı 22:41
Milliler potada Belçika'yı yendi

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika ile karşılaştı. 12 Dev Adam baştan sonra mücadeleyi bırakmadı maçtan 78-65 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, ev sahiplerinden biri olduğu 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'yı 78-65 yendi.
Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekibimiz, dördüncü maçında ikinci galibiyetini alarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Belçika ise Yunanistan ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Milliler, gruptaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü saat 20.45'te Letonya ile karşılaşacak.
.



AvrupaBasketbolBelçika


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar