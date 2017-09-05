Milliler potada Belçika'yı yendi

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika ile karşılaştı. 12 Dev Adam baştan sonra mücadeleyi bırakmadı maçtan 78-65 galibiyetle ayrıldı.



Türkiye, ev sahiplerinden biri olduğu 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'yı 78-65 yendi.

Bu sonuçla Ay-Yıldızlı ekibimiz, dördüncü maçında ikinci galibiyetini alarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Belçika ise Yunanistan ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Milliler, gruptaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü saat 20.45'te Letonya ile karşılaşacak.

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