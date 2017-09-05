Hırvatları sahaya gömdük

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.



A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 75. dakikada Cenk Tosun kaydetti.



Bu sonuçla A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda puanını 14'e çıkarmayı başardı. Hırvatistan 16 puanda kalırken, Ukrayna'yı 2-0 yenen İzlanda puanını 14 yaptı. Ukrayna ise 14 puanda kaldıç



A Milli Takımımız, gruptaki 9. maçını 6 Ekim'de İzlanda ile oynayacak. Aynı tarihte grubumuzda Hırvatistan - Finlandiya ve Kosova - Ukrayna maçları da oynanacak.







ESKİŞEHİR'DEKİ İLK RESMİ MAÇIMIZ



2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'deki ilk resmi maçına çıktı. A Milli Futbol Takımı 27 Mart 2017'de Moldova ile oynadığı özel maçta Eskişehir'de tarihindeki ilk maçına çıkmıştı. Bu mücadele 3-1 ay-yıldızlı ekibin galibiyetiyle sona ermişti.







UKRAYNA MAÇINDAN 7 FARKLI İSİM 11'DE



A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Ukrayna maçına göre Hırvatistan karşılaşmasında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Lucescu, Hırvatistan karşısında ilk 11'i Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Cenk Tosun'dan oluşturdu. Deneyimli teknik adam, Ukrayna maçındaki ilk 11'den sadece kaleci Volkan Babacan, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'a şans verdi.







Kosova karşılaşması öncesinde A Milli Takım kariyerini noktaladığını açıklayan ancak Lucescu tarafından milli takım kadrosuna dahil edilen Arda Turan, Hırvatistan maçında ilk 11'de sahaya çıktı.







Mücadeleye iki ekip de kontrollü başlarken, ilk tehlikeli atak Hırvatistan'dan geldi. Orta sahadan hızlı çıkan Hırvatistan'da Brozovic, ceza sahası içine giren Kovacic'e pasını çıkardı. Kovacic kalecimiz Volkan Babacan ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve Volkan topu kornere çelmeyi başardı.



Hırvatistan 10. dakikada da önemli bir gol fırsatı yakaladı. Sol kanattan Modric'in kullandığı serbest vuruşta Burak Yılmaz'a çarpan top yan direkten geri döndü. Boşta kalan topu Mehmet Topal uzaklaştırdı.







İLK TEHLİKELİ POZİSYONUMUZ 11. DAKİKADA



A Milli Takımımız ilk dakikalardaki tutukluğunu attıktan sonra 11. dakikada ilk önemli pozisyonunu yakaladı. Sol kanattan Arda Turan, Oğuzhan'ın pasıyla hareketlendi. Arda Turan ceza sahasına girdikten sonra yerden pasını çıkardı. Müsait pozisyonda Cenk Tosun'un vuruşunda top direğin az farkla yanından auta çıktı.



Karşılaşmanın 39. dakikasında Hırvatistan Perisic ile orta sahadan hızlı hücuma çıkmak istedi. Hakan Çalhanoğlu, Perisic'i yaptığı faulle durdurdu. Hakem bu pozisyonda Hakan Çalhanoğlu'na bir de sarı kart gösterdi.







İlk yarıda her iki ekip de gol bulamadı ve ilk 45 dakika 0-0'lık beraberlikle sona erdi.Mücadelenin ikinci yarısına her iki teknik adam da ilk yarıdaki 11'leriyle başlamayı tercih etti.



İkinci yarıya daha baskılı başlayan A Milli Takımımız oldu. 56. dakikada gelişen atağımızda Nuri Şahin, ceza sahası içine topu havalandırdı. Penaltı noktasına yakın noktada Burak Yılmaz iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin az farkla yanından auta çıktı.



ÜST ÜSTE OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ



Hırvatistan Teknik Direktörü Ante Cacic, oyuna ilk müdahalesini 62. dakikada yaptı. Cacic bu dakikada Kalinic'i çıkarırken oyuna Mandzukic'i aldı. Hırvatistan'da 71. dakikada Andrej Kramaric, Mateo Kovacic'in yerine oyuna dahil oldu.



Mircea Lucescu da bu dakikada Arda Turan'ın yerine Emre Mor'u oyuna aldı.







ARADIĞIMIZ GOL CENK TOSUN'DAN GELDİ



Oğuzhan Özyakup rakip alanda topla buluştuktan sonra ceza sahasına doğru hareketlendi. Oğuzhan Özyakup ceza sahasının dışından çok sert bir şut çekti. Subasic'in sektirdiği top ceza sahasının içindeki Cenk Tosun'un önünde kaldı. Cenk'in yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. A Milli Takımımız 75. dakikada Cenk Tosun'un golüyle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti.



Golden sonra konuk ekip Hırvatistan daha fazla sahamızda yer almaya çalışırken, takımımız rakibine boş alan bırakmadı.



Mücadelenin kalan süresinde başka gol olmadı ve Türkiye, kritik maçta Hırvatistan'ı Cenk Tosun'un golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.



MAÇTAN DAKİKALAR



TÜRKİYE:1 HIRVASİTAN: 0



VE MAÇ SONA ERDİ



75.DK: GOOOL Cenk Tosun'la aradığımız golü buluyoruz. Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleciden dönen topu Cenk Tosun tamamladı ve Ay-yıldızlılar öne geçti!



75 DK. Türkiye aradığı golü Cenk Tosun ile buldu. 1-0



70.DK: Arda Turan kenara geliyor. Emre Mor oyuna giriyor.



66.DK: Perisic Kaan'a hava topu mücadelesinde sol koluyla müdahale ettiği için sarı kart gördü.



60.DK: Modric'le gelişen Hırvatistan atağında Perisic ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz yerden vuruşunu yaptı ancak top uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.



56.DK: A Milli Takım bu dakikalarda rakip sahaya yerleşti. Gerçekleşen atakta Hırvatistan savunması topu uzaklaştırırken Ay-yıldızlı oyuncular elle oynama beklentisine girdi ancak hakem devam dedi.



53.DK: Hırvatistan bu kez sağdan geldi. İçeri gönderilen ortada Perisic arka direkte kafayı vurdu ancak top yandan auta çıktı.



46.DK: İkinci yarı başladı



45.DK Ve ik yarı sona erdi



40.DK: Hakan Çalhanoğlu arkadan Perisic'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.



34.DK: Sol kanatta boşa çıkan Perisic müsait durumda ortayı içeri gönderdi ancak savunmada Çağlar topu kafayla uzaklaştırdı. Devam eden atakta son olarak topu Volkan Babacan kontrol etti.



28.DK: Hırvatistan'da Brozovic ceza sahası dışından kaleyi denedi ancak top savunmaya çarptı.



22 (HIRVATİSTAN) İsabetsiz Orta: Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla ceza sahası içinde topla buluşan Marcelo Brozovic ortasını yapıyor ancak bu top kimseye temas etmeden dışarı çıkıyor.



21 (TÜRKİYE) İsabetsiz Orta: Sağ kanattan gelişen atağımızda topla ilerleyen Kaan Ayhan ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu Domagoj Vida tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



19 (TÜRKİYE) İsabetsiz Orta: Sol kanattan gelişen atağımızda topla buluşan Caner Erkin ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kaleci Danijel Subasic uzanarak havada kontrol ediyor.



16 (HIRVATİSTAN) İsabetli Orta: Sağ kanattan gelişen Hırvatistan atağında topla ilerleyen Sime Vrsaljko ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte topu çevirmeye çalışan Ivan Perisic'in topunu kaleci Volkan Babacan kontrol ediyor.



14.DK: Hırvatistan yine soldan geldi. Ceza sahasına gönderilen ortada kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.



11' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Türkiye takımında şutu çeken oyuncu Cenk Tosun.



10' Milan Badelj , harika bir kafa vuruşui, fakat top yan direkten döndü.



5' Eskisehir Yeni Stadium stadında, Hırvatistan takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.



5' Mateo Kovacic çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.



2' Nikola Kalinic tehlikeli bir vuruş yaptı, fakat top kale çizgisini geçmedi.



1' Ve maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı.



SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEM: Viktor Kassai (Macaristan)

SICAKLIK: 10 derece



Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun



Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Vida, Lovren, Pivaric, Badelj, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kalinic

