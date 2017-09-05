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Grup karıştı! İşte puan durumları

Milli Takım, Hırvatistan galibiyeti sonrasında Dünya Kupasına gidebilmek için umutlandı. Peki Dünya Kupasına nasıl gideriz?

Spor / 05 Eylül 2017 Salı 23:48
Grup karıştı! İşte puan durumları

Türkiye A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda tekrar umutlandı. Dünya Kupası Elemeleri I Grubu mücadelesinde Türkiye, Cenk Tosun'un golüyle Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 14'e çıkardı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadelede kadro olarak oldukça güçlü gözüken Hırvatistan'ın istediği oyunu oynamasına izin vermeyen Türkiye A Milli Takımımız, 75. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu golle öne geçti ve kalan dakikalarda gole izin vermeyince 3 puanı hanesine yazdırdı.

Grubun diğer maçlarında ise İzlanda evinde Ukrayna'yı 2-0 mağlup ederken, Finlandiya ise deplasmanda Kosova'yı 1-0 ile geçti.

Millilerimiz'in bundan sonra kalan fikstürü şu şekilde:

6 Ekim: İzlanda
9 Ekim: Finlandiya (D)

Hırvatistan'ın fikstürü

6 Ekim: Finlandiya
9 Ekim: Ukrayna (D)

İzlanda'nın kalan fikstürü

6 Ekim: Türkiye (D)
9 Ekim: Kosova

Ukrayna'nın kalan fikstürü:

6 Ekim: Kosova (D)
9 Ekim: Hırvatistan

Gruptaki puan durumu şu şekilde:




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