Grup karıştı! İşte puan durumları

Türkiye A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası yolunda tekrar umutlandı. Dünya Kupası Elemeleri I Grubu mücadelesinde Türkiye, Cenk Tosun'un golüyle Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 14'e çıkardı.



Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadelede kadro olarak oldukça güçlü gözüken Hırvatistan'ın istediği oyunu oynamasına izin vermeyen Türkiye A Milli Takımımız, 75. dakikada Cenk Tosun ile bulduğu golle öne geçti ve kalan dakikalarda gole izin vermeyince 3 puanı hanesine yazdırdı.



Grubun diğer maçlarında ise İzlanda evinde Ukrayna'yı 2-0 mağlup ederken, Finlandiya ise deplasmanda Kosova'yı 1-0 ile geçti.



Millilerimiz'in bundan sonra kalan fikstürü şu şekilde:



6 Ekim: İzlanda

9 Ekim: Finlandiya (D)



Hırvatistan'ın fikstürü



6 Ekim: Finlandiya

9 Ekim: Ukrayna (D)



İzlanda'nın kalan fikstürü



6 Ekim: Türkiye (D)

9 Ekim: Kosova



Ukrayna'nın kalan fikstürü:



6 Ekim: Kosova (D)

9 Ekim: Hırvatistan



Gruptaki puan durumu şu şekilde:









