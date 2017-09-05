Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümdeki çalışmalarına sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.



Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Giuliano Victor De Paula ve Ahmethan Köse ise antrenmanda yer almadı.



Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarına, 6 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.



ROBIN VAN PERSIE'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI



Bu arada, Fransa ve Hollanda milli takımları arasında oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle antrenmana çıkamayan Hollandalı oyuncu Robin van Persie'nin sakatlığı hakkında Kulüp Doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu bir açıklama yaptı. Kunduracıoğlu, “Robin van Persie, Fransa-Hollanda maçında dizinden sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda oyuncunun sol iç yan bağ grade 2 ve ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiştir. Robin van Persie'nin tedavisine başlanmıştır” dedi.



