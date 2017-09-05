Fenerbahçe’de Van Persie şoku yaşanıyor. Bu sezon hücum hattında yaşadığı sıkıntıyla gündemde olan sarı-lacivertli takımın Hollandalı forveti Robin van Persie’nin sol diz çapraz bağlarının yırtıldığı ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Van Persie, son olarak Hollanda’nın Fransa ile oynadığı 2018 Dünya Kupası eleme grubu maçında forma giymiş ve sakatlanarak oyundan ayrılmıştı.



34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile bu sezon 4 maça çıkarken gol ve asist katkısı sağlayamamıştı.



