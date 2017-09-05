Çık, savaş ve kazan!

Yeni teknik direktörü Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta Ukrayna'ya 2-0 yenilen A Milli Takım, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'na gitmek için elindeki son 3 kozu iyi oynamak zorunda… İlk rakip bugün Hırvatistan… Grupta 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Hırvatlar karşısında en büyük silahımız, Eskişehir'de tüm biletleri çıktığı gibi bitiren 35 bin taraftarımız olacak. 21.45'te başlayacak ve TV8'den yayınlanacak mücadeleyi Macar Viktor Kassai yönetecek. Hırvatistan maçı öncesi 11 puanı olan Türkiye'nin alacağı galibiyet, İzlanda ve deplasmanda oynayacağı Finlandiya karşılaşmaları öncesi umutları korumayı ve Ukrayna yenilgisiyle bozulan moralleri bir nebze düzeltmeyi sağlayacak.



SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEM: Viktor Kassai (Macaristan)

SICAKLIK: 10 derece





