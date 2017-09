Antalyaspor'da Eto'o depremi

Antalyaspor' un Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o ile ilgili menajeri Wilfried De Happi birbirinden ilginç iddialarda bulundu.



Antalyaspor'un yönetiminin Eto'o'ya karşı sergilediğini tutumun, yıldız oyuncuyu rahatsız ettiğini ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediğini iddia eden Wilfried De Happi, geçen sezon transfer sürecinin son gününde Eto'o'nun takımdan ayrılması için süperstar oyuncuya para teklif edildiğini ileri sürdü.



36 yaşındaki Kamerunlu yıldız oyuncu Eto'o'nun sergilenen bu tutum karşısında kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğünü dile getiren De Happi, geçen sezon başında yaşanan moral bozukluğuna rağmen yıldız futbolcunun sahada farkını gösterdiğini ve takımın ligi ilk beşte tamamladığını dile getirdi.







Eto'o'nun Antalyaspor'da şampiyonluk yaşamak ve bu büyük projenin parçası olmak istediğini söyleyen Happi, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Eto'o hala iyi performans sergileyecek isteğe, niyete ve hırsa sahip. Antalyaspor'da geçirdiği iki sene içerisinde 38 gol artı 11 asiste katkı sağlayarak ciddi bir performans katkısında bulunmuştur. Ancak şaşırtıcıdır ki; gelen teklifler arasında Antalyaspor'un teklifi en ilgisiz teklif oldu. Hem oyuncuya karşı tavır hem de teklif bakımından da bu hoş değil. Eto'o daha önceki yıllarda futbolu Antalyaspor'da bırakmak istiyordu. Ancak şu an Eto'o' kendine yapılan haksızlıklar olduğunu düşünüyor. Eto'o yeni maceralar, yeni mücadele alanları aramakta. Sonuç olarak Antalyaspor'un teklifi Eto'o'nun Antalyaspor'a verdiği katkıyla örtüşmüyor. Antalyaspor için yaptığı her şeyden sonra, gösterdiği o büyük performanstan sonra Antalyaspor'un yaptığı teklif yetersiz kalıyor. Eto'o yaşı itibariyle son mücadelesini son macerasını yaşamak istiyor”diyerek hayal kırıklığı yaşadıklarını ima etti.



“Yönetim transferin son günü Eto'o gitsin diye para teklif etti”



Eto'o'nun geçen sene Çin'den teklif almasına rağmen takımda kaldığını ifade eden Menajer De Happi, yönetimin Eto'o'ya inanmadığını ve geçen sene sezon başında sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Wilfried De Happi, “Yönetim Eto'o'ya inanmadı. Eto'o bunu duyduktan sonra kulüpten ayrılabileceğini, istenmiyorsa başka bir kulübe gidebileceğini söyledi.



Ancak transferin son gününe kadar, Eto'o'nun gitmesini istemediklerini söylediler ve gitmesine izin vermediler. Transferin son günü Eto'o'ya takımdan gitmesi için para teklif edildi. Hatta gideceği sonraki kulübünden alacağı ücretle şu anki maaşı arasında fark olursa farkı da Antalyaspor yönetimi karşılayacağını söyledi. Aradaki fark yüksek olunca karşılamayı reddettiler. Eto'o da bu fark karşılanmazsa gitmeyeceğini söyledi. Maaş farkının hepsi karşılanmayınca da Eto'o Antalyaspor'da kaldı” dedi.



“Eto'o'ya çok teklif vardı ama Antalyaspor'u tercih etti”



Eto'o'ya birçok kulüpten teklif gelmesine rağmen Antalyaspor'u tercih ettiklerini söyleyen Happi, “Eto'o'ya pek çok yerden teklif vardı ama Eto'o Türkiye'ye gelip Antalyaspor gibi çok ciddi bir projesi olan kulüpte oynamak istedi” şeklinde konuştu.



“Bütün Türkiye tekrar Eto'o'nun ne kadar büyük bir yıldız olduğunu görmüş oldu”



Eto'o'nun geçen sene kadro dışı kalmasından sonra takıma döndüğünü ve geri gelmesinden sonra da Antalyaspor'un ligde tarihinin en iyi sıralamasını aldığını söyleyen De Happi, “Eto'o bu sonuçlardan sonra çok mutluydu. Ancak yönetimde geçen sene olduğu gibi bu sene de ilgisizlikler başladı.



Ona rağmen yine de iki asisti var. Bütün Türkiye tekrar Eto'o'nun ne kadar büyük bir yıldız olduğunu görmüş oldu. Beşiktaş'a gitmeyi kabul etmeyip tüm gerginliklerden sonra performansıyla tekrar kendine inanmayanlara kendini göstermiş oldu” diye konuştu.



“Zorunlu hissettikleri için zorla yapılmış tekliftir”



Eto'o'nun bir yıllık kontratının kaldığını ifade eden Menajer Wilfried De Happi, kendilerine tatmin edici bir teklifin yapılmadığını dile getirdi. Happi, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Oyuncunun bir senelik kontratı kalmış. Kulübe bu kadar katkı vermiş bir oyuncu olarak, tatmin edici bir teklif yapılmadı. Eto'o'nun bu takıma katkı vereceğini geçen sene gördüler. Hala da bunu yapabilir Eto'o. İstatistiklere bakıp da bunu net bir şekilde görebilirler. Bu Antalyaspor'un yapmış olduğu düşük teklif, başka kulüplerin Eto'o'ya olan ilgisinden sonra yapılmış olan bir tekliftir. Bu kadar iyi oyuncular alıp, bu kadar büyük yatırım yaparken Eto'o'yu unutmak kendisi için üzücü bir durum” dedi.



“Eto'o Antalyaspor taraftarına aşık”



Eto'o'nun Antalyaspor taraftarına aşık olduğunu dile getiren Happi, “Kendisi her maç sonunda taraftarı ne kadar çok sevdiğini gösterdi. Antalyaspor taraftarı her zaman Eto'o'yu desteklemek için oraya gitti. Eto'o bunu asla unutmayacak. Kendisi Antalyaspor taraftarına aşık. Buradaki büyük aşkı kendisi de hissediyor. Taraftara karşı büyük bir tutku duyuyor. Eto'o, şu anda kendini bir yabancı gibi hissediyor. Yönetimle Eto'o arasında sıkıntılar yaşandı. Yönetimle kendisi arasında bir boşanma var ve bu artık gerçekleşti” şeklinde konuştu.



“Eto'o takımdan kesin olarak ayrılacak”



Eto'o'nun takımdan kesin olarak ayrılacağını dile getiren De Happi, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizim için gayet net, Antalyaspor başkanına da söyledik. Ortada bir boşanma var. İyi ya da kötü bir boşanma artık var. Eto'o gitmek istediğini dile getirdi. Biz gitmek istiyoruz. Eto'o artık mutsuz ve kafası dolu. Bu saatten sonra iki yol var, ya oyuncunun gitmesine izin verip tekrar mutlu olmasını sağlamak ya da şartları Eto'o'nun mutlu olacağı duruma getirmek. Eto'o'nun önceliği Antalyaspor ama Antalyaspor olmazsa da Türkiye'de kalmak istiyor. Çünkü kendisi Türkiye'de çok mutlu” diyerek sıkıntıları açıklamış oldu.