Almanya gol oldu yağdı

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.



Elemelerde C Grubu'nda Almanya konuk ettiği Norveç'i 6-0 yendi. Almanya'nın gollerini 10. dakikada Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 17. dakikada Julian Draxler, 21 ve 40. dakikalarda Timo Werner, 50. dakikada Leon Goretzka, 79. dakikada Mario Gomez kaydetti.



Grubun diğer maçlarında Azerbaycan ağırladığı San Marino'yu 5-1, Kuzey İrlanda ise konuk ettiği Çekya'yı 2-0 mağlup etti.



F Grubu maçında İngiltere sahasında Slovakya'yı 2-1'lik skorla geçti. Deplasman ekibi henüz 3. dakikada Stanislav Lobotka'nın attığı golle 1-0 öne geçse de İngiltere, 37. dakikada Eric Dier ve 59. dakikada Marcus Rashford'un rakip filelere meşin yuvarlağı göndermesiyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:



C Grubu:



Almanya-Norveç: 6-0



Azerbaycan-San Marino: 5-1



Kuzey İrlanda-Çekya: 2-0



E Grubu:



Polonya-Kazakistan: 3-0



Ermenistan-Danimarka: 1-4



Karadağ-Romanya: 1-0



F Grubu:



Slovenya-Litvanya: 4-0



İskoçya-Malta: 2-0



İngiltere-Slovakya: 2-1