15 yılda 75 madalya kazandı

Nevşehir’de tekvando ile 5 yaşında tanışan ve o günden bugüne sayısız il ve Türkiye şampiyonlukları elde eden milli sporcu İpek Çiğdem, madalyaları arasında Avrupa şampiyonluğu, ikinciliği, üçüncülüğü ve dünya ikinciliği olduğunu ifade ederken, madalyaları arasında eksik olan dünya şampiyonluğunu ise 2020 olimpiyatlarında elde etmek için çalışmalarına başladığını ifade etti.



Çiğdem, "Ben 5 yaşında tekvandoya başladım. 20 yaşındayım ve 15 yıldır bu sporu yapıyorum. 20 yaşıma kadar bu spordan 75 madalya kazandım. Bunun içerisinde tabi ki en başlarda küçük küçük iller arası müsabakalar, Türkiye şampiyonlukları ve daha sonra bu madalyalar daha da büyüdü. Avrupa ve Dünya şampiyonasına kadar geldi. Şu an madalyalarımın içerisinde eksik olan tek bir madalyam kaldı o da dünya şampiyonluğu. 2020 ve 2024 olimpiyatlarında hedefim şampiyonluk elde etmek. Son olarak ise dünya ikinciliği elde ettim. Bu daha önce hiç yaşamadığım bir duyguydu. Bu madalyalar içerisinde Avrupa şampiyonluklarım, ikincilikleri ve üçüncülüklerim var. Tabi ki en kısa hedeflerimden bir tanesi 2020 ve 2024 olimpiyatlarında dünya şampiyonluğu madalyası eklemek. Allah’ın izniyle de bu madalyalarımın içerisine dünya şampiyonluğu madalyası ekleyeceğim” dedi.



“Aileme ve antrenörüme teşekkür ederim”



Son olarak Tayvan’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Tekvando Şampiyonası’nda ikincilik elde eden İpek Çiğdem bugünlere çok zor şartlar altında geldiğini söylerken, "Aileme olan borcumu asla ödeyemem" dedi.



Çiğdem, “Bu pozisyona çok zor şartlar altında geldim. Üzerimde çok fazla emek var. Bunların en başında ailem var. Beni bugünlere getirdikleri ve her zaman destekledikleri için aileme ne yapsam ödeyemem. Daha sonra ise antrenörüm Recep Işık geliyor. Benim 5 yaşından beri kahrımı çekiyor ve beni bugünlere getirdi. Gerçekten çok fazla emeği var üzerimde hocamın. Bana bugüne kadar desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



“Artık hedefim dünya şampiyonluğu”



15 yılda 75 madalyası olduğunu ifade eden İpek Çiğdem madalyaları arasında eksik olan dünya şampiyonluğunu ise 2020 ve 2024 olimpiyatlarında elde edeceğini söyledi.



Çiğdem, “Tabi ki artık hedefim dünya şampiyonluğu elde etmek ve olimpiyat madalyası getirmek. 2020’de inşallah Nevşehir başta olmak üzere tabi ki Türkiye’m beni olimpiyat madalyası ile karşılar” şeklinde konuştu.



Antrenör Işık: "Çiğdem dünya şampiyonu olacak"



Nevşehirli tekvando antrenörü Recep Işık ise İpek Çiğdem ile yaklaşık 15 yıldır birlikte çalıştıklarını söylerken, Çiğdem’in arzu ettiği dünya şampiyonluğunu 2020 ve 2024 olimpiyatlarında elde edeceğine inandığını söyledi.



Işık, “Yaklaşık 15 yıldır İpek ile beraber çalışıyoruz. Tabi bu süre zarfında bir çok madalyaları oldu. Gerek ulusal gerekse uluslar arası madalyalar elde etti. Bu madalyalardan şu an olimpiyat madalyası eksik. İnşallah bunu da 2020 ve 2024 olimpiyatlarında gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi.