Osmanlıspor, Uruguaylı kaleci Mele'yi aldı, Ankaragücü'ne kiraladı

Süper Lig takımlarından Osmanlıspor, 20 yaşındaki Uruguaylı kaleci Santiago Mele ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Osmanlıspor Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başkent temsilcisi, 27 kez Uruguay 20 Yaş Altı Milli Takımı forması giyen 20 yaşındaki Mele'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.



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Santiago Mele, bu sezon kiralık olarak TFF 1. Lig takımlarından Ankaragücü kadrosunda yer alacak.



Osmanlıspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Karayel, Mele'nin kulüplerine çok faydalı olacağını düşündüklerini belirterek, 'Gelecekte daha iyi bir Osmanlıspor'a sahip olabilmek ve tekrar Avrupa kupalarında boy gösterebilmek için geleceğin takımını oluşturmaya çalışıyoruz. 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz ve birçok kulübün transfer listesindeki oyuncuyu, Osmanlıspor'a kazandırdığımız için mutluyuz.' ifadelerini kullandı.



Santiago Mele ise Türkiye'ye gelmeden önce Uruguaylı futbolculardan tavsiyeler aldığını dile getirerek, 'Buraya gelmeden önce Türkiye ve Osmanlıspor hakkında internette araştırma yapmakla kalmadım, aynı zamanda Uruguaylı oyunculardan da tavsiye aldım. Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ile de konuştum. Bana, Türkiye, Türk insanı ve Osmanlıspor hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Özellikle Osmanlıspor'un benim için çok büyük bir şans olacağını belirtti. Muslera ile aynı ülkede yer almak ve onun veliahdı olarak gösterilmem benim için çok büyük bir sorumluluk. Kimsenin yüzünü kara çıkarmamak için çok çalışacağım.' değerlendirmesinde bulundu.



Uruguaylı kaleci, bu sezon formasını giyeceği Ankaragücü'nü değerlendirerek, şunları kaydetti:



'Buraya gelmeden önce Ankaragücü'nü de araştırdım ve çok etkilendim. İnanılmaz bir taraftara sahip olduğunu gördüm. Türkiye'nin en büyük ve en köklü kulüplerinden birisi olduğunu öğrendim. 1 yıl kiralık olarak Ankaragücü forması giyeceğim ve oynayacağım süre zarfında onların mutluluğu için uğraşacağım.'