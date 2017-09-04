Hollanda, hayata döndü

Amsterdam Arena'daki karşılaşmanın hemen başında Proepper ile öne geçen Portakallar, 67'de Robben ile farkı ikiye çıkardı. Ancak 2 dakika sonra Kostadinov farkı bire indirdi. İlk golün sahibi Proepper son sözü söyledi ve Hollanda maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Hollanda puanını 13'e çıkarıp 3. sıraya yerleşti ve şansını son 2 maça taşıdı.



Ancak 16 puanlı İsveç'in bir sonraki maçı Lüksemburg'la. Bugün Belarus'u 4-0 yenen İsveç'in güçsüz rakibini farklı yenme ihtimal iHollanda'nın şansını oldukça azaltıyor. Son maçta İsveç'i ağırlayacak Portakallar şu anda rakibinden 6 averaj geride bulunuyor.

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