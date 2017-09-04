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Fikret Orman: Beşiktaş Türkiye'nin yükselen değeri

Beşiktaş Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı. Başkan Fikret Orman, "Beşiktaş Türkiye’nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Bu seneyi de bütün branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz" dedi.

Spor / 04 Eylül 2017 Pazartesi 12:59
Fikret Orman: Beşiktaş Türkiye'nin yükselen değeri

Beşiktaş Kulübü geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.

Bayramlaşmaya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Metin Albayrak katıldı.

Amatör branşlardan genç sporcuların katıldığı bayramlaşmada açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, "Öncelikle herkese iyi bayramlar diliyorum. Allah tekrarını nasip etsin. Yeni bir sezona başladık, herkes onun heyecanı içerisinde. Bütün camiamıza yeni sezon hayırlı olsun. Bunu sadece futbol takımı olarak görmemek lazım, bütün branşlarda mücadele eden takımlarımıza hayırlı sezonlar diliyorum. Bütün branşlarda bizi zor bir sezon bekliyor. Beşiktaş Türkiye’nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Her geçen gün rekabet daha da artıyor. Bu bizi daha çok birbirimize kenetlemeli. Türkiye’nin en büyük camiası olan Beşiktaş birlikte olduğu sürece alamayacağı hiçbir maç ve başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu seneyi de bütün branşlarda şampiyonluklarla geçirmek niyetindeyiz. Allah yardımcınız olsun" diye konuştu.

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