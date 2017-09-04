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Dursun Özbek'ten yabancı kuralı açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Özbek, yabancı kuralının değişmemesi gerektiğini belirterek bu konuyla ilgili TFF ile görüşeceklerini söyledi.

Spor / 04 Eylül 2017 Pazartesi 23:30
Dursun Özbek'ten yabancı kuralı açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek son günlerde Lucescu'nun gündeme getirmesiyle başlayan yabancı kuralı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek şunları söyledi: "Kulüpler Birliği Vakfı olarak başkanlarla bir araya gelip bu konudaki (yabancı sınırı) görüşlerimizi aktaracağız.

"GALATASARAY GEÇMİŞTE BUNU YAŞADI"

Geçmişte Galatasaray bunu yaşadı, elindeki yabancı oyuncular tribüne gitmek zorunda kaldı gelen yasakla.

"TÜM KULÜPLER OLARAK TFF'YE İLETECEĞİZ"

Kulüplerin bundan zarar görmemeleri gerek. Tüm kulüpler olarak sınırın böyle devam etmesi gerektiğini TFF'ye ileteceğiz."

GalatasarayGalatasaray BaşkanıLucescu


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