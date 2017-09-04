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Burak Yılmaz : Ukrayna maçı için üzgünüz

Dünya Kupası Grup maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da Burak Yılmaz, "Ukrayna maçında gösterdiğimiz performanstan dolayı çok üzgünüz" dedi.

Spor / 04 Eylül 2017 Pazartesi 19:34
Burak Yılmaz : Ukrayna maçı için üzgünüz

Sakatlığı ve Hırvatistan maçı öncesi düşüncelerini aktaran Burak Yılmaz, sakatlığının tamamen geçmediğini ve ufak tefek ağrılarının olduğunu söyledi.

Antrenman sonrası son durumun netlik kazanacağını belirten Burak Yılmaz, 'Sakatlığım çok şükür iyiye gidiyor. Dün de ilk defa takımımızla antrenmana katıldım. Ufak tefek ağrılarım var ama bugün de tekrardan antrenmana çıkacağım. Bugün de antrenmandan sonra duruma bakacağız. Ufak tefek ağrılar olacak tabii. Maçla ilgili olarak, çok önemli bir maça çıkıyoruz. Ukrayna maçında takım olarak iyi bir performans gösteremedik. Bunu telafi adına hem ülkemiz için hem takımımız için tekrar önümüzde bir fırsat var. Baktığımız zaman matematiksel olarak da bir şansımız var. Küçük de olsa bu şansın peşinden gitmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız konsantre, hepsi hazır durumda. Gerekli toplantıları yaptık artık maç saatini bekliyoruz' dedi.

Ukrayna maçında yaşanılan mağlubiyeti değerlendiren Burak Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı:

'Hepimiz sonuçta insanız. Hepimiz aynı şekilde uyanacağız ve aynı şekilde güzel performans göstereceğiz diye bir şey yok. Bizim futbolumuz performansa dayalı bir şey. Hocamızın tercih ettiği kadro, tamamen kendini kanıtlamış oyunculardan kurulu bir kadro ama günümüzde olmamış olabiliriz. Bu gibi büyük ve özel maçlarda biliyorum özel oynanmalı. Ama futbol 

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