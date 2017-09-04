Aziz Yıldırım Ozan Tufan'a sahip çıktı!

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni bugün gerçekleşti. Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki törene damga vuran isim ise Başkan Aziz Yıldırım oldu.



Twitter'da Ozan Tufan'a yönelik yapılan eleştiriler hakkında konuşan Yıldırım, 'Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması dolu' dedi.



İşte Yıldırım'ın sözleri:



'Türk futbolunun gelişimi sadece Altınordu ile olmaz. Bütün takımlar Altınordu gibi olmalı. TFF 2. ve 3. Lig'den başlayarak sistemi değiştirmeli. Ukrayna ile oynadığımız milli maçtan sonra medya sağolsun, bizim oyuncularımızı hedef aldı.'







ELLERİ AYAKLARI BİRBİRİNE DOLANIYOR



'Mehmet Topal, Ozan, İsmail, Şener'i konuşuyorlar. Öyle bir hale getirdiniz ki çocuklar 20. dakikada yuhalanıyor. 20 yaşındaki çocukların eli ayağı birbirine dolanıyor. Bu çocuklar kaybolup gidiyor. Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki çocukları hedef yaptı. 20. dakikada ıslıklanıyorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar.'



GELECEĞİN OYUNCUSUNU TU KAKA YAPTIK



'Ozan Tufan'a, bu çocuğa bir sürü bonservis parası ödedik. 'Geleceğin en iyi oyuncusu' dedik. Ne oldu, 'Tu kaka yaptık' hep beraber. Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması var.'



'Rakiplerde, yabancılarda, adamlarda spor kültürü var. Yense de yenilse de alkışlıyorlar. Siz bir maç kötü oynuyor, sallıyorsunuz. Hep beraber karalama politikası. Yol gösterme gibi durum yok. Kanalların hepsinde siyasi şeyler var.'





