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Arda Turan G.Saray'a gelecek mi? Beyaz Tv'de açıkladı

Galatasaray ile transferde ismi anılan Arda Turan, Barcelona'da mutlu olduğunu ve sarı-kırmızılı kulübe transfer olmayacağını açıkladı.

Spor / 04 Eylül 2017 Pazartesi 01:37
Arda Turan G.Saray'a gelecek mi? Beyaz Tv'de açıkladı
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Arda Turan, Galatasaray'a transfer olacak mı? Barcelona'nın milli futbolcusu Arda Turan, Beyaz Futbol programında transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

"BURADA MUTLUYUM"

Barcelona'da mutlu olduğunu açıklayan Arda Turan, "Barcelona ile 3 yıllık sözleşmem var ve burada çok mutluyum. Galatasaray benim evim, bir gün mutlaka orada forma giymek isterim. Şartlar oluşursa tekrar oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAYLILAR İSTEMİYOR"

Galatasaray taraftarının kendisini istemediğini vurgulayan Arda Turan, "Zaten şu an Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem." şeklinde konuştu.

"BARCELONA'DA KALACAĞIM"

Arda Turan, "Galatasaray taraftarının ne hissettiğini bilebilecek kadar Galatasaray taraftarıyım. Ben çalışır aslanlar gibi Barcelona'da da oynarım. Kimse merak etmesin. Ben Barcelona'da kalacağım." diyerek sözlerini tamamladı. (Sporx) 

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