Arda Turan, Beyaz Futbol'a konuştu!

Milli Takım'a geri dönen Arda Turan, 2-0 kaybedilen Ukrayna maçında yedek kulübesinde çekilen ve gündem olan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı.



Arda, 'O fotoğrafı koyup, hiç dakika oynamamış oyuncuları konuşmak doğru değil. Maçtan 2 saat önce çekildi o fotoğraf. Birine saldırmak çok hatalı bir davranış ama bu Bilal Meşe'ye olduğu için değil, bir şiddet davranışı olduğundan dolayı hatadır. İnsanların arkasından yalan söylemek, iftira atmak... Bunlar daha büyük yanlıştır. Beni hala paracı sanıyorlar, üstümde kaldı. İnsanlar, biz maç oynanırken yedek kulübesinde böyle oturduğumuzu sanıyor. Sıkıntı orada. Euro 2016'da bütün dünyanın gözü önünde ıslıklandım. Ne yaptım ben?' ifadelerini kullandı.



GERÇEKTEN ELEŞTİRİLECEK ŞEYLERİ SÖYLEYİN



Milli takımın kötü performansı nedeniyle özür dileyen Turan 'Performanstan dolayı ülkemizden özür diliyoruz. Bize isyan ediliyor. Eleştirmekte haklılar. Ben sahaya geldiğim an kahvemi içerim ardından yedek kulübesinde otururum. O salladığınız fotoğraftan bir tek ben 20 dakika oynadım. Gerçekten eleştirilecek şeyleri söyleyin.' dedi.



BİLAL MEŞE OLDUĞU İÇİN DEĞİL ŞİDDET OLDUĞU İÇİN YANLIŞ



Yorumcu Ahmet Çakar'ın 'Bilal Meşe'ye yaptığının yanlış olduğunu kabul ediyor musun?' sorusuna ise Turan şu sözlerle yanıt verdi;



'Samimi söylüyorum, şiddet hatalı bir davranış. 2 dakika soru sorduktan sonra yapılmış bir hatadır ama Bilal Meşe olduğu için değil, şiddet olduğu için yanlıştır. Bilal Meşe benimle en çok röportaj yapmış insandır. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bile bana 1 kere bana selam vermedi.'



BİRAZCIK BİRLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR



Milli takıma yeniden dönmesini de açıklık getiren Arda Turan 'Arda da, 'Biz genç adamlarız ihtiyacımız olan şey birazcık sevgi. Birazcık birleşmeye ihtiyacımız var. Lucescu'ya benim için Barcelona'ya kadar gelmesi gerekmediğini, kenarda (yedek) kalabileceğimi de söyledi.' diye konuştu.



BEDELİNİ ÖDEDİM



Benim bir sürü hatam var. Hatalarımın bedelini zaten Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maç oynayarak çektim. Barcelona'da oynayan bir oyuncu Dünya Kupası'na gidemiyor."



DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ISLIKLANDIM



Çok önemli bir iş yaparak EURO2016'ya gittik. Niye keyfini çıkaramıyoruz? İspanya'ya Hırvatistan'a yenilmemiz normal değil mi? Tüm dünyanın gözünün önünde ıslıklandım. 97 kez milli formayı giydim. Tüm dünyanın önünde ıslıklanacak ne yaptım? Bunun sebebi bu haberleri yayan ağabeylerimizdi. Öyle bir algı oluştu ki sustukça sustuklarımız doğru sanılıyor. Ülkemiz bize ne zaman güvenecek?



BENİM NE HADDİME



Oğuzhan, Beşiktaş'ta 10 numarayı giyen pozisyona gelmiş bir oyuncu. Benim ne haddime Oğuzhan'la ilgili yorum yapma. Her Şampiyonlar Ligi, her önemli maçtan önce onu arıyorum. Oğzuhan'a sorsunlar.