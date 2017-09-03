Yıldırım Demirören Collina’ya şikayete gidiyor

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna ile kader maçına çıkan Türkiye, iki tartışmalı gol sonrası rakibine mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Karşılaşma sonrası Beyaz TV muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, hakemlerden şikayet etti. Maçı hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyen Yıldırım Demirören, sert tepki gösterdi.



Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada yapılan hakem hataları, maça damga vururken TFF Başkanı Yıldırım Demirören de hakemlerle ilgili olarak konuştu.



Ukrayna'nın 18 ve 42. dakikalarda Yarmolenko'yla bulduğu gollerde yapılan hakem hataları, gündem oldu. İlk golün öncesinde vuruşu yapan Yarmolenko'nun ofsaytta olması, 2. golde de topun kale çizgisinin dışından çevirilmesi, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yıldırım Demirören de yenilgiyi hakem hatalarına bağladı. Beyaz TV'de çıkan habere göre Demirören, 'Hakem yüzünden kaybettik. Sağ taraftaki yardımcı hakemi Collina'ya şikayet edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

