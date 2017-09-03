Antalyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Marsilya'da forma giyen Haiti asıllı Fransız oyuncu William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaşırken, oyuncu akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. İtalya'nın Roma takımına bonservis ücretine 500 bin Euro ödediği yıldız oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Antalya Havalimanı CIP kapısından çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu havaalanından ayrılarak kalacağı otele gitti. Taraftarlar yıldız Fransız oyuncu William Vainqueur tezahüratlarda bulunurken, yaktıkları meşalelerle oyuncuya sevgi gösterisinde bulundu. Fransız oyuncu Vainqueur'in boynundaki Antalyaspor atkısı ise dikkatlerden kaçmadı. Vainqueur, CIP kapısından çıktığı anda taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun ilgi gösterdi. Az sayıda taraftarın karşıladığı yıldız oyuncu CIP'tan çıkarak aracına bindi ve kalacağı otele geçti. Antalyaspor'un yıldız oyuncu William Vainqueur'e yarın öğle saatlerinde imza töreni düzenlemesi bekleniyor. Öte yandan Fransız oyuncunun Regnum Carya Hotel'in futbol sahasında oynanacak Alanyaspor-Antalyaspor hazırlık maçını da izlemesi bekleniyor.



11. transfer Vainqueur oldu



Antalyaspor, daha önce kadrosuna Nasri, Menez, Djuorou, Maicon, Aydın Karabulut, Boffin, Musa Nizam, Nazım Sangare, Salih Dursun ve Drole'ü katmıştı. Vainqueur, Akdeniz ekibinin 11. transferi oldu.



William Vainqueur'in kariyeri



Kariyeri boyunca 304 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu 9 gol atıp, 13 asist yaptı. Futbola Nantes takımının alt yapısında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra sırasıyla Belçika ekiplerinden Standart Liege, Rusya ekiplerinden Dinamo Moskova, İtalya ligi ekiplerinden Roma ve Fransa ligi ekiplerinden Marsilya'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Roma tarafından Marsilya'ya kiralanan başarılı futbolcu, 33 maçta forma giyerken gol sevinci yaşayamadı ancak 1 asist başarısı sağladı.