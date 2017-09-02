Ukrayna-Türkiye maçında skandal kararlar

Ukrayna-Türkiye maçının 18. dakikasında ev sahibi ekip, Andriy Yarmolenko'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.



Savunma oyuncularımız, gole itirazda bulundular ancak hakemler golü verdi. Pozisyona yakın olan yan hakem Raul Cabanero, ofsayt bayrağını kaldırmayarak skandal bir karara imza attı. Maçın hakemi David Fernandez Borbalan da açık ofsaytı vermedi. Tekrarda ekrana gelen görüntülerde Andriy Yarmolenko'nun açık ve net bir şekilde tüm savunma oyuncularımızın ilerisinde olduğu görüldü.



42. dakikada Konoplyanyka'nın ise Yarmolenko'ya verdiği gol pasından önce topu net bir şekilde dışarıdan çevirdiği görüldü ancak ne yardımcı hakem Cabanero, ne de Fernandez Borbalan bunu göremedi.



İlk golde Yarmolenko'nun ofsayt pozisyonu:







İkinci golden hemen önce Konoplyanka'nın aut pozisyonu









