Ukrayna'da yıkıldık

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında millilerimiz, Lucescu ile çıktıkları ilk maçında Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Gollerdeki skandal hakem kararlarının yanında millilerimizin etkisiz futbolu da maça damga vurdu.



Dünya Kupası yolunda kritik maça çıkan Türkiye, Ukrayna karşısında ilk yarıda Yarmolenko'nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Mirce Lucescu yönetiminde ilk sınavını veren milliler, futboluyla otoritelerden geçer not alamadı. Kosova maçından 7 farklı isimle sahaya çıkan Rumen hoca ilk sınavında sınıfta kaldı. Özellikle ilk yarıda sahada yokları oynayan milliler, ilk 45 dakikada kaleye sadece bir şut çekebildi.







HAKEM FACİASI

Etkisiz futbolun yanında İspanyol hakemin skandal kararları maçın kaderini belirledi. İlk golde ofsaytı vermeyen hakem ikinci golde de dışardan çevrilen gol pasını görmezden geldi. Skandal hatalar kalemizde iki gole neden oldu.





Ukrayna-Türkiye maçında skandal kararlar

FİNLANDİYA'NIN HEDİYESİNİ GERİ ÇEVİRDİK



Gruptan çıkma planları yapan Türkiye, Finlandiya'nın İzlanda'yı mağlup etmesinin ardından Ukrayna karşısında puan alamaması gruptan çıkma planlarını alt üst etti. Ukrayna 14 puanla liderliğe oturdu. Bir maç eksiği olan Hırvatistan ile İzlanda 13 puanla zirve takibini sürdürdü. Türkiye ise 11 puanda 4. sırada kaldı.







Türkiye salı günü Hırvatistan'ı konuk edecek.

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MAÇTAN DAKİKALAR



UKRAYNA:2 TÜRKİYE: 0



VE MAÇ SONA ERDİ.

90+1DK Maça 4 dakikalık uzatma süresi eklendi.

88DK Yarmolenko, Ukrayna'da kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası dışında topla buluştu. Seken topa sert bir vuruş yapan Yarmolenko'nun şutunu Volkan Babacan son anda kurtardı.

87DK Konoplyanka'nın kullandığı serbest vuruşta Yarmolenko, dolu ceza sahasında tek başına topla buluştu. Kontrol edemediği top Volkan Babacan'da kaldı.

86DK Sarı Kart Oğuzhan Özyakup.Oğuzhan Özyakup, Konoplyanka'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

86DK Bu dakikalarda Türkiye'nin baskısı da azaldı. Ukrayna orta sahayı çok rahat geçiyor.

84DK Sol kanattan ceza sahasına sokulan Konoplyanka yerden uzak köşeye gönderdi ancak Volkan Babacan gole izin vermedi.

81DK Türkiye, Ukrayna karşısında baskı kurmakta oldukça zorlanıyor.

75DK Türkiye baskı kurmaya ve atak üretmeye çalışıyor ancak Ukrayna kalesini iyi savunuyor.

71DK Sarı Kart Artem Besedin.Ukrayna'da Artem Besedin, Serdar Aziz'le girdiği hava topu mücadelesi sonrası sarı kart gördü.

71DK Oyuna yeni giren Besedin ile hava topu mücadelesine çıkan Serdar Aziz yerde kaldı. Yüzüne bir darbe alan Serdar Aziz'in tedavisi saha içinde yapılıyor.

70DK Oyuncu Değişikliği Artem Kravets Artem Besedin.Ukrayna'da Kravets oyundan çıktı, yerine Besedin girdi.

69DK NET FIRSAT KAÇTI! Arda Turan'ın uzun ara pasında Şener Özbayraklı sağ kanattan içeri ortaladı. Cenk Tosun arka direkte topu Cengiz Ünder'e indirdi ancak Cengiz yakın mesafeden topu ıskaladı.

66DK Ukrayna topa sahip olarak Türkiye baskısını kırıyor, kısa paslar ile rakip sahaya yerleşiyor.

64DK Karşılıklı top kayıpları oyunun temposunu oldukça düşürdü.

62DK Türkiye ileride çoğalmakta oldukça zorlanıyor.

61DK Savunmanın arkasına sarkan Cengiz'e atılan uzun topta Khacheridi son anda müdahele etti.

60DK Oyuncu Değişikliği Ozan Tufan Oğuzhan Özyakup.Türkiye'de Ozan Tufan oyundan çıktı, yerine Oğuzhan Özyakup girdi.

59DK Ukrayna birkaç kısa pasın ardından uzun toplarla kanat hücumcularını topla buluşturuyor.

57DK Türkiye baskıdan kısa paslarla etkili çıkmak istiyor ancak yanlış pas tercihleri pozisyon şansını bitiriyor.

57DK Ukrayna kenar ortaları ile tehlike yaratmaya çalışıyor.

55DK Ukrayna sol beki Matviyenko ileri çıktı. Ceza sahası önünden şutunu attı ancak top az farkla dışarı gitti.

54DK Türkiye bu dakikalarda rakibine yakın pres uyguluyor ve rahat pas imkanı vermiyor.

51DK Konoplyanka orta sahadan topu sürdü ve ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top dışarı gitti.

50DK Türkiye maç başından bu yana ilk kez rakip sahaya yerleşti. Türkiye kısa paslarla oyun kurmaya çalışıyor.

47DK Türkiye kısa paslarla etkili olmaya çalışıyor. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında topla buluşan Cenk Tosun topuk pasıyla takım arkadaşlarını aradı ancak topu Ukrayna savunması uzaklaştırdı.

46DK Düdük çaldı ve ikinci yarı başladı.

45+2DK Ve ilk yarı sona erdi.

45+1DK Maçın ilk yarısına 1 dakikalık uzatma eklendi.

45DK Türkiye pas yaparken baskı yapan Ukrayna orta sahası topu kazandı. Hızla ceza sahasına kadar gelen Kovalenko'nun pası Rotan'dan önce Volkan Babacan kontrol etti.

42.DK Gol Andriy Yarmolenko.GOL! Yevhen Konoplyanka aniden hızlandı ve sol kanattan ceza sahasına girdi. Çizgiye kadar inen Konoplyanka yerden içeri çevirdi. Topla buluşan Yarmolenko topu savunmadan kurtardı ve rahat bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

41DK Hızlı çıkan Ukrayna, Türkiye savunmasını ikiye bir yakaladı ancak top Volkan Babacan'da kaldı.

41DK Türkiye ilk kez organize atak gelişirdi. İsmail Köybaşı'nın zayıf ortasını savunma uzaklaştırdı.39DK Kullanılan köşe vuruşunda Konoplyanka'nın ortası doğrudan dışarı gitti.

38DK Ukrayna'nın kullandığı duran topta Serdar Aziz topu uzaklaştırdı. Stepanenko'nun ortası savunmaya çarpıp kornere gitti.

37DK İsmail Köybaşı sol taraftan çizgiye inmeden ortasını yaptı ancak top Pyatov'un kollarında gitti.

35DK UKRAYNA YİNE KAÇIRDI! Kravets sol kanattan bir anda ceza sahasına girdi. Volkan Babacan şutu ceza sahası içine sektirdi ve top Kovalenko'nun önünde kaldı. Araya giren Türkiye savunması topu uzaklaştırdı.

32DK Emre Belözoğlu'nun ara pasında Cenk Tosun ofsayta yakalandı ve pozisyon şansı kayboldu.

31DK Türkiye'nin kullandığı köşe vuruşunda Emre Belözoğlu ceza sahası dışında topla buluştu. Emre Belözoğlu'nun vuruşu Pyatov'da kaldı.

30DK Türkiye uzun ve havadan paslar ile Cenk Tosun'u topla buluşturmaya çalışıyor, ancak Ukrayna savunması Cenk'i yakın markajda tutuyor.

29DK Türkiye kısa paslar yaparak Ukrayna defansını bozmaya çalışıyor. Ozan Tufan'ın ara pası Cenk Tosun ile buluşmadı ve top Pyatov'a gitti.

26DK Türkiye rakip sahaya yerleşmekte sorun yaşıyor.

24DK Ukrayna sağ beki Butko sık sık ileri çıkıyor. Sağ kanattan yaptığı ortayı Türkiye savunması son anda uzaklaştırdı.

22DK Golden sonra Türkiye pas yapmaya çalışıyor ancak Ukrayna pres yaparak pozisyon imkanı vermiyor.

18DK Asist Viktor Kovalenko

18DK Gol Andriy Yarmolenko17DK Cenk Tosun, Khacheridi ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Tedavisi saha içinde yapılan Cenk Tosun oyuna devam edecek.

15DK Ukrayna baskısını artırdı. Kenar ortaları ile Türkiye savunmasını zorluyorlar. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Konoplyanka ceza sahası dışından uzak köşeye şansını denedi ancak top dışarı gitti.

13DK Türkiye, Tolga Ciğerci ile Ukrayna savunmasını hazırlıksız yakaladı. Sol kanattan içeri orta yapan Tolga, topu Cengiz Ünder ile buluşturamadı.

13DK Türkiye rakibini sahasında karşılıyor. Ukrayna rakibine sahasında kolay pas imkanı vermiyor.

10DK Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Pyatov topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

10DK Ukrayna orta sahada kısa paslar yaptıktan sonra kanatlardaki hücumcularını savunmanın arkasına kaçırmaya çalışıyor.

10DK Bu dakikalarda Ukrayna baskısını Türkiye üzerinde hissettiriyor.

8DK Türkiye ceza sahasına gönderilen topta Yarmolenko topu kurtardı ancak Mehmet Topal şut şansı vermedi ve topu uzaklaştırdı.6' Ukrayna takımından Taras Stepanenko kafayla vuruşu başarısız. Top kaleyi bulmadı.

6' Kravets,Artem topu kafayla Türkiye ağlarına göndermeye çalıştı fakat top kaleyi bulmadı.

5' Ukrayna takımı az önce Yevgen Konoplyanka ile gole çok yaklaştı.

3' Viktor Kovalenko kafayla vuruyor, fakat top kaleyi bulmadı. Ukrayna için şanssız an.

1' Karşılaşma hakemin başlama düdüğü ile başladı.



İşte karşılaşmanın ilk 11'leri:



UKRAYNA: Pyatov, Butko, Rotan, Khacheridi, Matviyenko, Stepanenko, Kryvtsov, Yarmolenko, Kovalenko, Konoplyanka, Kravets



TÜRKİYE: Volkan Babacan, Şener, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun



Saat: 21:45



Yayın: TV 8



Hakem: David Borbalan.