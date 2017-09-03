Türkiye ile Sırbistan 16. randevuda

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, gruptaki ikinci galibiyeti almak için parkeye çıkacak. İki takım daha önce 15 defa karşılaşmış, bu maçların 4’ünü ay-yıldızlılar kazanırken, 11 mücadelede ise gülen taraf Sırbistan olmuştu. Milliler, söz konusu maçlarda rakip potaya bin 66 sayı atarken, potasında ise bin 154 sayı gördü.



İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK BİR MAÇ



Ülker Sports Arena’da yarın akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada iki takım da ikinci galibiyetlerini almak için mücadele edecek. Türkiye, ilk maçında Rusya’ya 76-73 yenilirken, ikinci maçta ise Büyük Britanya’yı 84-70 mağlup etmişti. Sırbistan da gruptaki ilk karşılaşmasını Letonya’ya karşı oynamış ve maçı 92-82 kazanmayı başarmıştı. Sırplar, ikinci maçında Rusya’ya 75-72 mağlup oldu.

