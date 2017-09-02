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Tarihe geçen an: 'Birbirlerinden habersizler...'.

A Milli Takım, Dünya Kupası eleme grubu maçında Ukrayna deplasmanından 2-0 yenik ayrıldı. Lucescu'nun kadro seçimi çok tartışılırken futbolcuların sahadaki hareketleri de futbolseverleri çileden çıkarttı.

Spor / 02 Eylül 2017 Cumartesi 23:59
Tarihe geçen an: 'Birbirlerinden habersizler...'.
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Uyum içinde bir futbol sergileyemeyen Ay-Yıldızlılar, rakip kalede etkili olamazken 84. dakikada yaşanan bir an akıllara durgunluk verdi.

A Milli Takım'ın kazandığı taç atışını ayna anda Şener ve Arda kullanmaya çalışırken, çok ilginç bir tablo ortaya çıktı;

Bu an aslında takımın özeti gibiydi: Birbirlerinden habersizler...


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