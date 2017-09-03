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Sinan Engin: Yan hakemi satın almışlar

Sinan Engin Ukrayna-Türkiye maçının yan hakeminin satın alındığını öne sürdü.

Spor / 03 Eylül 2017 Pazar 01:06
Sinan Engin: Yan hakemi satın almışlar
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Türkiye A Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda konuk olduğu Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Sinan Engin Beyaz Tv'de ekrana gelen Beyaz Futbol programında  Ukrayna - Türkiye maçı hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Hakemlerin verdiği kararların maça etki ettiğine dikkat çeken Engin, maçı yöneten ve skandal kararlar veren yan hakemin satın alındığını söyledi.

YAN HAKEMİ BAĞLAMIŞLAR

Engin ' Bu yan hakemi bağlamışlar. Ukrayna'da bu yan hakemi bu gece bağlamışlar ve hediyesi verecekler.' dedi. 

Sinan Engin'in bu yorumu sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. 

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