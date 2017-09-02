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Osmanlı'da oyunculara Drone'lu takip

Göztepe maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdüren Başkent ekibinin oyuncuları Drone ile takibe alındı.

Spor / 02 Eylül 2017 Cumartesi 20:43
Osmanlı'da oyunculara Drone'lu takip

Osmanlıspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tek antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Mor-sarılı ekibin bugünkü çalışmasında, görüntülerin analizde kullanılması amacıyla Teknik Direktör Bülent Uygun'un isteği üzerine Drone ile çekim yapıldı. Tecrübeli teknik adam antrenmanın ısınma etabını bir süre kendisi çekti.

Isınma koşusuyla antrenmana başlayan mor-sarılı ekip daha sonra ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasına geçti. Oyuncular, antrenmanın ana etabında yaklaşık olarak 40 dakika boyunca saha kenarına kurulu 12 zorlu parkurda dönüşümlü olarak kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı. Zorlu parkurda, Teknik Direktör Bülent Uygun seyyar ses sistemiyle futbolcuların daha keyifli bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla müzik eşliğinde oyuncuları çalıştırdı. Günün tek antrenmanı saha kenarında yapılan sprint ve minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan maçla son buldu.

MinyatürOsmanlısporTeknik DirektörGöztepeÇekim


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