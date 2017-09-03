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Mircea Lucescu: Hakem hataları Ukrayna'yı besledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Spor / 03 Eylül 2017 Pazar 00:20
Mircea Lucescu: Hakem hataları Ukrayna'yı besledi

İşte Lucescu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Oyuncularımla konuştum, gerekenleri onlara söyledim zaten. Ukrayna daha iyiydi, daha organizelerdi'

Hakeme tepki

'Ukrayna bizden daha iyidi. Hakem hataları tarafından beslendiler. İlk gol ofsayt, 2. gol dışardan çevrildi top bir de penaltımız verilmedi, Serdar'a yapılan hareket de kırmızı. Ben kendi oyunumuzdan memnun değilim. Fizik olarak hazır değiller ve Ukrayna fizik olarak bizden daha iyiydi. Her hafta oynayan oyunculardan kurulu bir takımdı. Evimizde başka bir maça çıkacağız. Hala şansımız var. 3 gün içinde farklı bir ekip görmeyi umuyorum'

Dengeler değişti

'İzlanda'nın yenilmesiyle tamamen dengeler değişti. Aşağıdaki takımlara umut verdiler. Bize bağlı. Farklı bir şekilde çıkmamaız lazım sahaya.'

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