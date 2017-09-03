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Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Ukrayna maçında yüzüne aldığı darbe sonucu burnu kırılan Serdar Aziz’in aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Spor / 03 Eylül 2017 Pazar 15:22
Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

TFF’nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın dün akşam 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada yüzüne aldığı darbe sonucu burnunda kırık meydana gelen Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı.

Hırvatistan ile 5 Eylül’de yapılacak maç için Harkiv’den A Milli Takım kafilesiyle birlikte Eskişehir’e gelen savunma oyuncusu, daha sonra kamptan ayrılarak İstanbul’a döndü."

Dünya KupasıMilli TakımUkraynaSerdar Aziz


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