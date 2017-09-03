Lucescu'nun Hırvatistan maçı 11'i

Ukrayna karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası'na katılım şansını zora sokan ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Ukrayna'da sergilenen etkisiz futbol sebebiyle Hırvatistan karşısında farklı bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.



Eurosport'un haberine göre, Mircea Lucescu sahaya şu 11'le çıkacak:



Volkan, Şener, Ömer, Topal, Caner, Emre, Oğuzhan (Nuri Şahin), Tolga, Hakan, Arda, Burak.