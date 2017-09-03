Lucescu'nun Hırvatistan maçı 11'i

Ukrayna karşısında hem oynanan oyun hem de sahaya sürülen kadro ile büyük hayal kırıklığı yaşatan Lucescu, Hırvatistan maçında rotasyona gidiyor.
Ukrayna karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası'na katılım şansını zora sokan ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Ukrayna'da sergilenen etkisiz futbol sebebiyle Hırvatistan karşısında farklı bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.
Eurosport'un haberine göre, Mircea Lucescu sahaya şu 11'le çıkacak:
Volkan, Şener, Ömer, Topal, Caner, Emre, Oğuzhan (Nuri Şahin), Tolga, Hakan, Arda, Burak.