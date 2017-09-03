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Lucescu'nun Hırvatistan maçı 11'i

Ukrayna karşısında hem oynanan oyun hem de sahaya sürülen kadro ile büyük hayal kırıklığı yaşatan Lucescu, Hırvatistan maçında rotasyona gidiyor.

Spor / 03 Eylül 2017 Pazar 17:11
Lucescu'nun Hırvatistan maçı 11'i

Ukrayna karşısında aldığı mağlubiyetle Dünya Kupası'na katılım şansını zora sokan ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçına mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun, Ukrayna'da sergilenen etkisiz futbol sebebiyle Hırvatistan karşısında farklı bir 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Eurosport'un haberine göre, Mircea Lucescu sahaya şu 11'le çıkacak:

Volkan, Şener, Ömer, Topal, Caner, Emre, Oğuzhan (Nuri Şahin), Tolga, Hakan, Arda, Burak.

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Dünya KupasıUkraynaA Milli TakımıHırvatistanMircea Lucescu


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