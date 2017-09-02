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Arda, Ali Dürüst'e dert yandı

Lucescu tarafından Ukrayna maçı 11'ine alınmayan Arda Turan, bu durumu Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst ile tartıştı.

Spor / 02 Eylül 2017 Cumartesi 22:08
Arda, Ali Dürüst'e dert yandı

Lucescu tarafından Ukrayna 11'ine alınan Arda Turan, Milli Takımlar Başkan Vekili Ali Dürüst ile hararetli bir konuşma yaptı.

Lucescu tarafından ilk 11'e alınmayan Arda Turan'ın bu durumu Ali Dürüst ile konuştuğu tahmin ediliyor. İkili arasında yer yer hararetli bir görüşme oldu.

DÜRÜST ARDA'YI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Yıldız oyuncunun Dürüst ile konuşurken moralinin bozuk olduğu gözlemlendi. Öte yandan Ali Dürüst, Arda Turan'ı sakinleştirmeye çalışıyordu.

Konuşmadan sonra moral bozukluğu süren Arda Turan, bir süre sonra arkadaşlarıyla şakalaşmaya başladı.

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