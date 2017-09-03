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Antalyaspor'dan bir bomba daha!

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Marsilya’da forma giyen Haiti asıllı Fransız oyuncu William Vainqueur ile 3 yıllığına anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, oyuncunun bonservisi için İtalya’nın Roma takımına sadece 500 bin Euro ödedi.

Spor / 03 Eylül 2017 Pazar 12:05
Antalyaspor'dan bir bomba daha!

Antalyaspor, Roma’dan 28 yaşındaki William Vainqueur’i 3 yıllığına kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi Antalyaspor, birçok Avrupa takımının ve ülkemizde Galatasaray’ın da çok istediği Fransız yıldızı sadece 500 bin Euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattı. 28 yaşındaki ön libero oyuncusu bugün akşam saatlerinde Antalya’da olacak. Yıldız oyuncu yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kırmızı-beyazlı takımla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacak. Antalyaspor’un yeni transferinin piyasa değeri de 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

11. TRANSFER OLDU

Antalyaspor, daha önce kadrosuna Nasri, Menez, Djuorou, Maicon, Aydın Karabulut, Boffin, Musa Nizam, Nazın Sangare, Salih Dursun ve Drole’ü katmıştı. Vainqueur, Akdeniz ekibinin 11. transferi oldu.

WİLLİAM VAİNQUEUR’İN KARİYERİ

Kariyeri boyunca 304 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu 9 gol atıp, 13 asist yaptı. Futbola Nantes takımının alt yapısında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra sırasıyla Belçika ekiplerinden Standart Liege, Rusya ekiplerinden Dinamo Moskova, İtalya ligi ekiplerinden Roma ve Fransa ligi ekiplerinden Marsilya’da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Roma tarafından Marsilya’ya kiralanan başarılı futbolcu, 33 maçta forma giyerken gol sevinci yaşayamadı ancak 1 asist başarısı sağladı.

Dinamo MoskovaBelçikaSalih DursunİtalyaAntalyaspor


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