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Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a olay sözler

Ahmet Çakar, Ukrayna - Türkiye maçı hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Spor / 03 Eylül 2017 Pazar 00:13
Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a olay sözler

Türkiye A Milli Takımı, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 7. maçında deplasmanda konuk olduğu Ukrayna'ya 2-0 mağlup oldu. Eski hakem Ahmet Çakar, Ukrayna - Türkiye maçı hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Ahmet Çakar paylaşımlarında 'Milli takım kadrosunu mevsimlik işçi kadrosu gibi buldum. Yazık cok yazık. Bizim bazı çirkin oyuncularımızın simalarını tanımasam, acaba Ukrayna - Cebelitarık'la mı oynuyor diyeceğim' ifadelerini kullandı.

BU SÖZLER OZAN TUFAN'A MI?

Ahmet Çakar'n 'çirkin adamlar' ifadesi sosyal medya kullancılarının tepkisini çekti. Sözkonusu tweetin altına yorum yapan futbolseverler Ahmet Çakar'ın bu paylaşımla Ozan Tufan'ı hedef aldığını öne sürdüler.

Kaynak: Futbol Arena


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