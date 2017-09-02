Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan Timsah, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.



BATALLA TEDBİR AMAÇLI DİNLENDİRİLDİ



Kalçasında ağrı olan Pablo Martin Batalla tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım ve Josua John ise takımdan ayrı çalıştı.



Yeşil-beyazlı takım, yarın saat 17.00’de Minareli Çavuş Tesisleri’nde Sakaryaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.





