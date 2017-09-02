Beyaz Gazete Ana Sayfa

Batalla tedbir amaçlı dinlendirildi

Bursaspor, bir günlük bayram izninin ardından bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Kalçasında ağrı olan Batalla, tedbir amaçlı dinlendirildi.

Spor / 02 Eylül 2017 Cumartesi 18:41
Batalla tedbir amaçlı dinlendirildi

Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan Timsah, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

BATALLA TEDBİR AMAÇLI DİNLENDİRİLDİ

Kalçasında ağrı olan Pablo Martin Batalla tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlıkları devam eden Sercan Yıldırım ve Josua John ise takımdan ayrı çalıştı.

Yeşil-beyazlı takım, yarın saat 17.00’de Minareli Çavuş Tesisleri’nde Sakaryaspor ile yapacağı hazırlık maçıyla çalışmalarını sürdürecek.


Pablo Martin BatallaBursaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar