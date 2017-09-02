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12 Dev Adam galibiyetle tanıştı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu’nda Büyük Britanya’yı 84-70 mağlup etti.

Spor / 02 Eylül 2017 Cumartesi 23:04
12 Dev Adam galibiyetle tanıştı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı ikinci karşılaşmada Büyük Britanya'yı 84-70 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında 4 Eylül Pazartesi saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı mücadeleye; Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Barış Hersek ve Semih Erden beşiyle başladı.

Melih Mahmutoğlu ve Daniel Clark'ın karşılıklı üçer sayılık basketleriyle başlayan mücadelede Büyük Britanya 3. dakikada 9-5'lik üstünlüğü yakaladı. Boyalı alanda özellikle Semih Erden'i iyi kullanan ay-yıldızlılar, ilk periyotu da 23-18 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde Sinan Güler ve Cedi Osman ikilisinin basketleriyle milliler 8 sayılık farkı yakaladı. (28-20) Dış atışlarda iyi bir yüzde yakalayan ay-yıldızlılar, devre sonunda soyunma odasına 49-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotun ilk dakikalarında Semih Erden ile pota altındaki etkinliğini sürdüren milliler, 25. dakikaya girilirken durumu 56-41 yaptı. Karşılaşmanın dördüncü periyotuna 10 sayı farkla 64-54 üstün giren ay-yıldızlılar, Lawrance'ın basketlerine engel olamayınca 32. dakikada skor 64-59'a geldi. Bu bölümde milliler Semih Erden ve Cedi Osman'ın basketiyle rakibinin serisine son vererek üstünlüğünü korudu. A Milli Takım, maçtan 84-70 galip ayrıldı.

Sinan GülerBasketbol TakımıMilli TakımBüyük BritanyaBarış Hersek


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