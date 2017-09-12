Neymar'sız Barça ezdi geçti!

Müthiş bir tempoda oynanan maçta ilk ciddi pozisyon 20. dakikada Barcelona'dan geldi. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arjantinli yıldızın vuruşunda top barajdan döndü. Dönen topu takip eden Messi'nin gelişine çok sert vurduğu şutu kaleci Buffon güçlükle çeldi.



Juventus kalesine yüklenen Barcelona, aradığı golü ilk yarının tamamlanmasına saniyeler kala Messi ile buldu. Tangocu 45. dakikada attığı golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Barcelona karşılaşmanın ikinci yarısına da müthiş bir tempo ile başladı. Katalan ekibi 51. dakikada Messi ile gole çok yaklaştı. Arjantinli yıldızın şutunda top direkten döndü.



Barcelona 55. dakikada Ivan Rakitic'in golüyle farkı ikiye çıkarttı. (2-0) Üst üstte ataklarla Buffon'u bunaltan Barcelona'da gecenin yıldızı Messi bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle skoru 3-0'a getirdi.



Kalan bölümde başka gol olmayınca Barcelona, Camp Nou'da ağırladığı Juventus'u 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne müthiş bir başlangıç yaptı.



Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, sakatlığı nedeniyle bu maçta kadroda yer almadı.



Grubun diğer mücadelesinde Sporting Lisbon, Olimpiakos'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.







MESSİ BİR İLKİ BAŞARDI

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Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, İtalyan kaleci Buffon'a ilk golünü attı.



Şampiyonlar Ligi grupları ilk hafta maçında D Grubu'nun iki favorisi karşı karşıya geldi. Barcelona, geçtiğimiz sezon yarı finalde elendiği Juventus'u Camp Nou'da ağırladı. Bu müsabakanın 45. dakikasında Katalan ekibinin Arjantinli yıldızı Lionel Messi adına bir ilk gerçekleşti.







BUFFON'A İLK GOL



Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, daha önce İtalyan kaleci Buffon'a karşı oynadığı 3 maçta da fileleri havalandıramamıştı. Arjantinli yıldız, 4. maçta tecrübeli eldivene ilk golünü kaydetti. Barça'yı Juve karşısında 1-0'lık üstünlüğe taşımayı başardı.

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