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Neymar'lı PSG Celtic'i 5'ledi

Celtic deplasmanına çıkan PSG rakibini 5-0 yendi ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gösterişli bir giriş yaptı.

Spor / 13 Eylül 2017 Çarşamba 00:08
Neymar'lı PSG Celtic'i 5'ledi

Celtic ile PSG, Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. İskoç temsilcisi güçlü rakibine karşı sahasında direnemedi.

PSG maça hızlı başladı. 19. dakikada Neymar ile 0-1 öne geçen Fransız temsilcisi, 34'te Neymar'ın asistinde bu kez Kylian Mbappe ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi. 40. dakikada ise PSG'nin golcüsü Edinson Cavani kazanılan penaltıyı ağlara gönderince ilk devreye PSG 3-0 önde girdi.

2. yarıda takımlar uzun süre gol bulamazken 84. dakikada Mikael Lustig'in kendi kalesine attığı golle durum 0-4 oldu. Son sözü ise 85'te yine Edinson Cavani söyledi ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 5-0 kazandı.

NeymarKendi KalesineEdinson CavaniCeltic


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