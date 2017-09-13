Neymar'lı PSG Celtic'i 5'ledi

Celtic ile PSG, Şampiyonlar Ligi B grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. İskoç temsilcisi güçlü rakibine karşı sahasında direnemedi.



PSG maça hızlı başladı. 19. dakikada Neymar ile 0-1 öne geçen Fransız temsilcisi, 34'te Neymar'ın asistinde bu kez Kylian Mbappe ile golü buldu ve durum 2-0'a geldi. 40. dakikada ise PSG'nin golcüsü Edinson Cavani kazanılan penaltıyı ağlara gönderince ilk devreye PSG 3-0 önde girdi.



2. yarıda takımlar uzun süre gol bulamazken 84. dakikada Mikael Lustig'in kendi kalesine attığı golle durum 0-4 oldu. Son sözü ise 85'te yine Edinson Cavani söyledi ve PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 5-0 kazandı.