Chelsea Karabağ'a yarım düzine gol attı

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Azerbaycan takımı Karabağ'ı 6-0 mağluop etti. Antonio Conte'nin öğrencileri, Azerbaycan tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Karabağ'a acımadı. Grubun diğer maçında ise Roma evinde Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Chelsea ilk haftada liderliği ele geçirirken, Karabağ grupta son sıranın sahibi oldu.



5. dakikada Pedro, Chelsea'yi 1-0 öne geçirdi. 30. dakikada Zappacosta skoru 2-0'a getirerek ilk yarı skorunu tayin etti. İkinci yarıda baskısını sürdüren Chelsea, 55. dakikada Azpilicueta ile 3. golünü buldu. 71. dakikada Bakayoko skoru 4-0 yaptı. 76 ve 82. dakikalarda sahneye çıkan Batshuayi duble yaparak maç sonucunu belirledi. Karabağ, Azerbaycan tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçında Chelsea'ye 6-0 yenildi.